"Taxe rose" : ces produits que les femmes continuent de payer plus cher

Pour vous aider à éviter les pièges, Auriane Dumesnil, cofondatrice de l’association "Pépite sexiste", livre quelques astuces dans la vidéo de TF1. "D’abord, il faut toujours regarder la composition des produits pour voir si c’est la même, et aller au rayon homme pour comparer, regarder le prix à l’unité. Et puis, si vous trouvez une différence de prix, n’hésitez pas à le dire au magasin, car c’est interdit de faire ça", insiste-t-elle. Quelques enseignes ont mis en place des chartes qui les engagent à pratiquer des prix égalitaires.

Certaines marques choisissent quant à elles de pratiquer les mêmes prix pour les hommes comme pour les femmes. "En réalité, celui qui nous coûte le plus, c’est celui pour homme, parce qu’il y a un peu plus de tissus étant donné que les tailles hommes sont un peu plus grandes. Comme ça nous coûte environ 50 à 1 euros de plus, on pourrait vendre la version homme un peu plus cher, mais on a fait le choix de positionner les deux au même prix", explique Nathalie Fargeon, cofondratrice de la marque "Emoi Emoi". Pour le t-shirt pour femme moins cher, il faudra encore attendre.