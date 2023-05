Sexualité, harcèlement, mort... comment parler des sujets sensibles aux enfants ?

À chaque âge, des sujets tabous. Pour Samuel et Baptiste, parler du corps crée une petite gêne. Les histoires de Max et Lili abordent tous les sujets, même les plus graves. Dominique de Saint Mars en a écrit 133 en tout, du harcèlement à l'école à la pédophilie. "Ce sont plus que des histoires, ce sont des expériences de vie. Ça prévient les enfants. Il y a une petite fille qui m'a dit 'Moi, j'ai réussi à me défendre, j'ai fait comme Lili' ", explique Dominique de Saint Mars.

Depuis 30 ans, elle s'inspire de son histoire personnelle et de nombreuses discussions avec les enfants, pour connaître leur crainte sur la maladie, et sur la drogue aussi. "Le cousin vient passer trois jours chez eux et ils ne reconnaissent plus leur cousin parce qu'il prend du cannabis. On arrive à aller au plus proche de ce que peut ressentir un enfant. J'essaye de trouver le mot qui va le toucher au cœur", poursuit-elle.