Pourquoi la mise en vente de 200 millions d'euros de bijoux par Christie's fait polémique ?

La maison met en avant une collection "tout à fait extraordinaire", composée de 700 bijoux qui furent en possession d'Heidi Horten, décédée l'an passé à l'âge de 81 ans. Elle est évaluée au total entre 150 et 200 millions de dollars, a indiqué à l'AFP Rahul Kadakia, directeur international pour la joaillerie chez Christie's, lors de la présentation des articles lundi. Les ventes seront espacées, avec des centaines de lots proposés dès ce mercredi, puis 300 autres mis en ligne en novembre.

Parmi les lots figurent des pièces exceptionnelles du XXe siècle signées Cartier, Harry Winston, Boivin et Van Cleef & Arpels, ainsi qu'une importante sélection de perles, de pièces en jade et de créations Bulgari des années 1970, 1980 et 1990. L'une des pièces maîtresses de cette collection est une bague Cartier sertie d'un rubis "sang de pigeon" de 25,59 carats, estimée entre 15 et 20 millions de dollars. "Nous avons aussi le 'Briolette d'Inde'", un diamant de 90,36 carats "de couleur D, la plus blanche, estimé entre 10 et 15 millions de dollars", rattaché à un collier formé d'une myriade de petits diamants blancs, a-t-il ajouté.

Parmi les autres lots phares figure un collier de trois rangées de perles naturelles, avec pour fermoir un diamant rose de 11,15 carats, ainsi qu'un autre collier en or et diamants, qui possède comme pendentif une très grosse émeraude de 362,45 carats du 19e siècle. "La dernière fois que Christie's a organisé une vente aux enchères d'un tel niveau, c'était en 2011, lorsque nous avons vendu la collection d'Elizabeth Taylor, qui a rapporté environ 145 millions de dollars en deux jours, et il y avait 400 bijoux", a fait valoir Rahul Kadakia. "C'est un moment historique pour Christie's", avait aussi affirmé quelques jours plus tôt Anthea Peers, présidente de la région Europe, Afrique et Moyen-Orient.