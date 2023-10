Si je change de fournisseur, puis-je garder mon numéro et mon adresse mail ? Le 20H vous répond

Si je change de fournisseur, est-ce que je peux garder mon numéro et mon adresse mail ?

Le numéro de portable, c’est oui, il suffit de le demander au nouvel opérateur. "C’est lui qui fera les démarches pour vous auprès de votre ancien fournisseur, en même temps que la résiliation de votre abonnement", précise Valérie Alvarez, la Médiatrice des Communications Electroniques, qui peut vous accompagner en cas de litige.

C’est non en revanche pour votre adresse mail : "vous pourrez la garder six mois maximum après la résiliation de votre contrat", complète Marianne Picard, responsable des contenus télécoms pour le comparateur Sélectra. C’est l’article L44-1 du code des postes et des communications électroniques. Une fois le délai de six mois expiré, votre ancien fournisseur pourra résilier votre adresse mail et son contenu.

Attention, si vous n’avez pas de motif de résiliation légitime, il est possible que vous payiez des frais pour changer d’opérateur. "Dans le cas d’un fournisseur internet, il peut y avoir une durée d’engagement minimale et des frais de résiliation fixe", ajoute Marianne Picard. La règle est un peu différente pour les opérateurs mobiles, qui sont régis par la loi Chatel, comme le précise cette page du service public.