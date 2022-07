Sinistrés : 30 000 personnes loin de chez elles

Depuis son évacuation de Cazaux, elle ne fait qu’attendre. Et cela fait déjà huit jours. “J’ai envie de retourner chez moi. C’est la fatigue. C’est épuisant moralement et physiquement, même pour les enfants”, lance une sinistrée. Ils ont d’abord été hébergés à droite et à gauche. Puis, ils retournent dans un centre d’accueil pour des personnes évacuées. Ils n’ont pas de voiture, alors les enfants passent leurs journées à cinq dans un box de moins de dix mètres carrés.