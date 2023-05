VIDÉO - "Sinon je te zigouille !" : une médecin généraliste raconte son agression par un patient

Par crainte de représailles, elle témoigne à visage caché. L’année dernière, cette médecin généraliste a été violemment agressée par un patient pendant une consultation. Dans la vidéo qui accompagne cet article, la praticienne, encore très choquée, relate la scène. "Il fait le tour du bureau. Il me plaque contre le mur et il m’a dit : ‘tu vas me faire l'ordonnance tout de suite, parce que, sinon je te zigouille’. Et il me fait le signe du trait sous la gorge", raconte face à la caméra de TF1, voix tremblante, la professionnelle de santé.

Malgré le traumatisme, elle n’a pas porté plainte. "Je n’ai pas été capable d’appeler les gendarmes, parce que je tremblais de tout mon corps", explique la généraliste. Depuis, elle ne reçoit plus de patients sans la présence de ses trois chiens, une protection indispensable, dit-elle. Travaillant en libérale, seule face à ses patients, le risque de dérapage est quotidien, à l'entendre. "C’est un travail sous pression, avec beaucoup de monde. Des gens qui attendent une heure, deux heures… Et, tout peut se passer", souligne la professionnelle de santé.