"On va pouvoir s'exprimer" : six ans après l'attentat de Nice, les victimes dans l'attente du procès

Six ans après l'attaque, "il y a beaucoup d'émotion encore, on pense aux enfants, aux parents, aux grands-parents", confie une promeneuse. Parmi eux, Hager Ben Aouissi et sa fille de quatre ans, blessées ce soir-là et pour qui les séquelles sont encore vives. La gorge nouée, la jeune femme se dit "traumatisée", et s'inquiète de voir son enfant souffrir de "dégâts irréversibles".

Lors du procès, elle espère que des réponses seront apportées à son besoin de prise en charge dans la durée. "On va pouvoir s'exprimer et être entendu sur l'impact terrible dans les vies, complètement abîmées", explique-t-elle. "Ces témoignages vont seulement, je l'espère, susciter une prise de conscience pour que l'on puisse dire : 'il faut les aider'." Hager Ben Aouissi a fondé cette année l'association "Une voie des enfants", qui milite pour apporter un soutien psychologique spécifique pour les plus jeunes victimes de l'attentat.