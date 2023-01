Correcteurs automatiques : ces lapsus qui en disent beaucoup sur vous !

Les lapsus disent beaucoup de nous. Ce ne sont pas que des fautes anodines, de simples anecdotes, mais des indices sur notre rapport au téléphone portable. "On les porte contre soi, dans sa poche, on dort avec et tout d'un coup voilà, il y a un bug, il y a un lapsus et quelque chose dont on va devoir se débrouiller et on va découvrir finalement, et c'est bien, que peut-être il faut faire plus attention à la relation qu'on a avec notre smartphone, ça reste une machine, il n'est pas complètement intégré dans notre corps et il peut nous tromper", explique de son côté Serge Tisseron, psychiatre et auteur de Le déni ou la fabrique de l'aveuglement, en analysant l'effet que ces petites fautes dans les messages peut avoir sur nous.

Mais pour vous rassurer, dites-vous que peu de gens ont lu votre lapsus. Michel Polnareff, lui, s’est fait avoir par son correcteur sur Twitter. Il voulait écrire "Mon public me manque" et finalement, ce fut "Mon pubis me manque", lu par plus de 27.000 personnes.