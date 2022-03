"Smombies" : gare aux zombies du smartphone

Éviter les "Smombies" fait désormais partie du quotidien de certains conducteurs de bus. Alors pour prévenir ces piétons, quelques fois distraites, souvent dangereuses, la RATP expérimente un système de prévention sur une ligne parisienne de bus. "En fait, on a développé une solution innovante qui consiste à envoyer une alerte directement sur le smartphone du piéton. C'est envoyé un ultra-son devant le bus qui va être capté par le smartphone et qui va permettre de remonter une alerte directement sur le smartphone", explique Benjamin Charles, chef de projet de l'application "Amy" à la RATP. Le conducteur de bus envoie l'ultra-son en klaxonnant. Si vous avez téléchargé l'application Amy, votre téléphone vibre et affiche un message d'urgence visuelle et sonore. À terme, la RATP aimerait que tous les téléphones soient équipés de ce système.