Ligne Paris-Clermont : un nouveau retard conséquent, moins de 48h après une visite ministérielle

La ligne SNCF Paris-Clermont-Ferrand a connu un nouveau retard ce 25 février. Un nouveau couac deux jours après l'annonce de mesures visant justement à pallier ces retards.

Un nouveau retard de plus de trois heures est survenu ce dimanche 25 février sur la ligne Paris-Clermont. Partis de Paris peu avant 19h samedi, les voyageurs sont arrivés à Clermont-Ferrand aux alentours de deux heures du matin au terme d'un trajet deux fois plus long que prévu, selon la SNCF à nos confrères de l'AFP, confirmant une information de La Montagne.

"La pire ligne de train de France"

Un désagrément pour les 247 passagers du train intercité 5983 qui intervient seulement deux jours après la venue d'une délégation à Clermont-Ferrand et l'annonce de mesures pour améliorer le trafic de cette ligne connue pour ses nombreux retards. La ligne SNCF Paris-Clermont-Ferrand est surnommée "la pire ligne de train de France". Bien plus que d’autres qui ont été modernisées, cette ligne est soumise aux aléas météorologiques et rencontre des retards qui se comptent parfois en heures. Fin janvier, un incident avait bloqué 700 passagers toute une nuit sur la ligne.

Justement, vendredi 23 février, le gouvernement a annoncé des mesures visant à améliorer la circulation des trains sur la ligne. Désormais, des retards de plus de trois heures seront systématiquement remboursés en totalité et des mesures de débroussaillage, d'effarouchement des animaux et de locomotives supplémentaires sont également prévues.