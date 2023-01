Que va changer la réforme des retraites pour les agents des transports ? Les précisions de François Lenglet

Quant à l'âge de départ, il y a là aussi l'apparence et la réalité, poursuit François Lenglet. Sur le papier, la réforme prévoit que tous les Français partiront à la retraite deux ans plus tard, de 62 à 64 ans pour le régime normal, et de 52 à 54 ans pour les conducteurs de train et de métro. Mais dès aujourd'hui, ceux-ci sont contraints de travailler un nombre d'années minimum. Ce qui les amènent déjà au-delà du futur âge légal.