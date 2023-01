Vacances de février : des grèves en série à la SNCF ?

Les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail ont proposé aux cheminots de "se réunir en assemblées générales dès le 31 janvier et de mettre en débat l'intensification de l'action" avec ces deux jours de mobilisation des 7 et 8 février, puis, au cas où le gouvernement ne reculerait pas, d'envisager la grève reconductible par périodes de 24 heures dès la mi-février (adaptable en fonction du calendrier interprofessionnel).

Or, les 7 et 8 février, les vacances d'hiver auront commencé dans une partie de la France, dont les académies de Bordeaux et Lyon. L'échéance de la "mi-février" correspondrait quant à elle à la semaine de début des congés pour les académies de la région parisienne, de Toulouse et Montpellier. Ce que bon nombre de voyageurs redoutaient... "C'est quand même les vacances scolaires, c'est un peu chaud. Ce n'est pas sympa", déclare un usager. "Je ne pense pas grand-chose de bien, d'autant plus que je vais partir pendant cette période-là", ajoute une autre, dans le sujet en tête d'article.