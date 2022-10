SNCF : Sud-Rail va proposer aux cheminots une grève reconductible dès mardi

"On fera des assemblées générales le mardi 18 octobre un peu partout en France et on posera la question de la grève reconductible", a indiqué ce dimanche à l'AFP Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail. "Le juge de paix, ce sera le cheminot, si le cheminot dit : 'une journée ça suffit', on fera une journée, si les cheminots disent majoritairement : 'on reconduit', on partira en grève reconductible", a-t-il ajouté. Selon lui, "les choses vont s'éclaircir mardi, ce sera le premier test, il faut déjà qu'une grève marche bien le premier jour. Il y a des chances pour que cela reconduise assez globalement jusqu'au mercredi". "Nous demandons 400 euros nets en plus par mois", a précisé Fabien Villedieu.