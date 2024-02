VIDÉO - "Le service, lui, n'augmente pas" : les abonnés TGV "en grève" pour dénoncer la hausse des tarifs

Après avoir subi d'innombrables grèves ces dernières années à la SNCF, des abonnés du TGV font à leur tour grève des titres de transport. Ils protestent contre la hausse qu'ils jugent inacceptable de certains tarifs.

Drôle de grève : un voyageur qui a bien un billet en poche va refuser de le présenter au contrôleur. La raison ? Une augmentation de 10% du prix de son abonnement. "Les abonnements n'arrêtent pas d'augmenter, mais le service, lui, en revanche, n'augmente pas", dit-il dans le sujet de TF1 ci-dessus. Avec son abonnement, il effectue trois allers-retours par semaine entre Paris et Tours. "Un abonnement qui me coûtait 331 euros par mois est passé à 364 euros par mois aujourd'hui", peste-t-il. Il n'est pas le seul à se plaindre de la hausse des prix à la SNCF.

La SNCF a figé le prix des billets Ouigo, idem pour ceux des Intercités, et si les tarifs liés à la carte Avantages ont augmenté l'été dernier, ce ne sera pas le cas cette année 2024. Reste donc les TGV inOui, leur tarif devrait augmenter de 2,6% cette année. Un billet à 60 euros coûtera bientôt 1,50 euro de plus.

La SNCF explique qu'elle ne fait même pas payer aux voyageurs toutes ses hausses de coût de fonctionnement, soit plus 5% cette année. "Ces augmentations sont nécessaires pour financer les investissements et pour faire face à la hausse des coûts", explique-t-elle. Les bénéfices du TGV servent surtout à entretenir l'ensemble des lignes ferroviaires en France et les investissements réalisés sont énormes.

"TGV est une vache à lait", résume une spécialiste des transports sollicitée dans la vidéo en tête de cet article. "40% de bénéfices de la SNCF TGV va dans la poche de l'État pour financer le réseau français", explique-t-elle. En somme, pour moderniser le réseau existant et financer les 115 nouvelles rames de TGV déjà commandées.