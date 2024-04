"Un vrai désastre" : annulations, retards, réservation inaccessible... couacs en série sur les lignes de trains de nuit

Le lancement en grande pompe du train de nuit entre Paris, Berlin et Vienne en décembre 2023 devait réenchanter les voyages nocturnes. Le retour à la réalité est brutal, avec des incidents à répétitions à bord et en amont du voyage. De nombreux voyageurs n'hésitent pas à partager leur mauvaise expérience sur les réseaux sociaux.

"Surtout ne prenez pas le train de nuit Paris-Berlin, un vrai désastre". Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les voyageurs à partager leurs mauvaise expérience concernant les trains de nuit, qui ont repris du service en France et au-delà de nos frontières, après deux décennies à l'arrêt. "Début de vacances en fanfare, trains Paris-Vienne annulé un jour avant", se désole un autre voyageur dans un message posté sur la Toile. La ligne, inaugurée il y a seulement quatre mois, est pourtant récente.

Pour se faire un avis, TF1 a proposé à un groupe d'amis parisiens qui a choisi d'aller à Vienne en train de nuit pour les vacances de filmer son voyage. Leur départ était prévu à 19h30 mais il n'en sera finalement rien. "Trente-cinq minutes de retard", annonce l'un d'eux dans le reportage en tête de cet article, avant une seconde annonce laissant présager un voyage laborieux : "le retard est prolongé de 45 minutes".

A bord, les péripéties ne sont pas terminée pour nos voyageurs. "On a fait deux arrêts en moins de dix minutes, de cinq et dix minutes chacun, sans aucune raison ni aucune information", expliquent-il. Comment expliquer tous ces arrêts ? La SNCF, que nous avons contactée, se justifie : "les retards s'expliquent par de nouveaux travaux, travaux qui se font surtout de nuit". Quand ce ne sont pas les travaux, ce sont les grèves ou les températures qui entrainent des annulations.

Si officiellement trois trajets hebdomadaires entre paris et Berlin sont proposés, au moment de réserver il est fort possible de tomber sur ce message comme nous en avons fait l'expérience : "aucun train trouvé entre ces deux gares". Des couacs en série, très loin de l'objectif affiché d'offrir un aller-retour quotidien d'ici peu. Est-il d'ailleurs toujours d'actualité ? Voici la réponse de la compagnie autrichienne en charge de la ligne que nous avons sollicité : "Les performances de la ligne entre Paris et Berlin ne sont pas acceptables, avant d'offrir plus de liaisons nous allons nous assurer du bon fonctionnement de celles déjà en place". Affaire à suivre donc.