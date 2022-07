Sobriété énergétique : comment les appareils connectés font bondir votre consommation

Celle-ci met donc en garde contre la tendance au suréquipement. Une famille utilisant une télévision, une tablette et une "box Internet" consommerait 400 kWh/an, contre 700 pour une famille très équipée, qui disposerait en plus d'un ordinateur fixe et d'un ordinateur portable, d'un smartphone, d'une console de jeu, d'un lecteur de CD et d'une imprimante. Ces dernières estimations en date remontent à 2015, et les chiffres ont très probablement flambé depuis, avec le succès grandissant de nouveaux objets, comme des enceintes ou des montres connectées.

D'autant que depuis la crise sanitaire, le phénomène s'est accéléré : "entre 2015 et 2019, la consommation d'énergie mondiale du secteur numérique a augmenté de 6,2% par an", selon l'Institut polytechnique de Paris. En 2010, on comptait environ un milliard d'objets connectés dans le monde, un chiffre qui devrait bondit à 50 milliards en 2025 et 100 milliards en 2030.

Le débit Internet lui-même peut aussi peser sur la facture. La "box", que comptent de nombreux foyers, reste souvent allumée en continu, de jour comme de nuit, et peut ainsi consommer entre 150 et 300 kWh/an, selon une étude de l'Ademe et de l'association 60 millions de consommateurs. Soit une consommation qui équivaut sur un an à celle d'un lave-linge au mieux, d'un grand réfrigérateur au pire.