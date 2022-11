Sobriété énergétique : plusieurs grandes villes éteignent leur éclairage public pour faire des économies

La majeure partie de la capitale auvergnate, en zone essentiellement résidentielle, se retrouve donc plongée dans le noir pendant cette période. Et si la majorité des résidents dorment, l'extinction de l'éclairage public interroge certains. "Je trouve que t'es moins en sécurité, t'es plus attentif et tu roules moins vite", juge Frédéric, qui vit dans l'un des quartiers concernés. "En tant que patronne de bar, je vois des clientes partir parfois seules parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens, ça me fait un peu peur effectivement", témoigne également une Clermontoise.

Avec cette initiative, la mairie de Clermont-Ferrand espère néanmoins économiser 300.000 euros par an et souhaite surtout rassurer ses habitants. "Il y a d'autres villes qui ont déjà éteint une partie de leur surface. Il n'y a pas plus d'accidents, il n'y a pas plus d'insécurité notée, que ce soit allumé ou éteint", assure Marion Canales, adjointe en charge des finances.