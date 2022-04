Sœur André probable nouvelle doyenne de l'Humanité : combien y a-t-il de centenaires en France ?

Elle a connu trois Républiques et 19 présidents depuis sa naissance. Sœur André, qui avait fêté ses 118 ans le 11 février dernier, est probablement devenue la doyenne de l'Humanité avec la mort annoncée ce lundi de la Japonaise Kane Tanaka, jusqu'ici reconnue comme détenant ce titre par le Guinness des records et la base internationale sur la longévité. La religieuse française, née Lucile Randon le 11 février 1904 à Alès, et qui vit maintenant à Toulon, était sa cadette de 13 mois à peine.

"Elle est heureuse, elle aime bien qu'on ait de l'attention pour elle et elle a tout de suite eu une pensée pour tout le personnel de l'Ehpad" où elle vit, a indiqué son attaché de presse. "Mais ce n'est qu'une étape, a-t-il poursuivi, car son objectif ultime c'est de battre Jeanne Calment".