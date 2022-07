Solidarité : les vacanciers recueillis par les habitants

Ce soir, Yves et Catherine hébergent un couple allemand et ses cinq enfants, qui, en quittant le camping, n'avaient sur eux que papiers, portefeuilles et portables. Ils se sentent chanceux et reconnaissants d'être ainsi accueillis. Comme ce couple bénévole, des dizaines de volontaires sont prêts à ouvrir leurs portes aux sinistrés.