Son téléphone volé contenait les dernières photos de sa fille : l'appel au secours d'une mère endeuillée

Trois jours avant le décès de Marwa, Stéphanie prend un café sur un banc en bas de l’établissement, alors que sa fille passe un scanner. En revenant, elle s’aperçoit qu’elle n’a plus son téléphone dans lequel se trouvent les souvenirs de la dernière année de sa fille. Elle l’a oublié sur le banc. Elle retourne à l’extérieur et s’aperçoit alors que quelqu’un est parti avec. "On a essayé de la filmer tout au long de cette période", soupire Mahmoud. "Des vidéos… La bonne humeur. Il y a des photos volées que j’ai faites d’elle et de son papa", ajoute Stéphanie. "C’est comme si j’avais perdu ma fille une deuxième fois en fait", reprend Mahmoud.