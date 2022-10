Sortie de crise : quelles pistes ?

Mais si les blocages persistent, l’État peut-il intervenir et réquisitionner les dépôts et raffineries bloquées ? Oui, c'est le droit de réquisition. Il permet par arrêté préfectoral, de faire travailler des salariés grévistes, pour assurer un service minimum. Par exemple, si un département venait à manquer d'essence pour ses ambulances, une réquisition pourrait avoir lieu. Le salarié gréviste qui refuserait de travailler malgré la réquisition risque jusqu'à six mois de prison et 10 000 euros d'amende.