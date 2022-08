SOS Médecins : des conditions de travail dégradées et des difficultés à recruter

"Je serai chez vous d'ici à une dizaine de minutes." Le cabinet médical du docteur Antoine Chollier n'est autre que sa voiture. Selon le même modèle que SOS Médecins, il enchaîne les visites à domicile. Avec d’autres confrères, il se relaie pour assurer un service 24h/24h, 7 jours sur 7. "Normalement, nous n'avons pas de temps morts, de toute façon, on est en permanence soit en déplacements, soit en visite. Le nombre de visites par heure est de l'ordre de deux à trois." Mais le docteur fait un constat alarmant. "On est dans une situation où l'on refuse des dizaines d'appels par jour. Ceci n'arrivait pas et du moins pas dans ces proportions il y a cinq ans." Ce refus est la conséquence directe d’un manque de professionnels. SOS Médecins prend en charge de plus en plus de patients en France. Plus un million en dix ans et ils n'arrivent pas à recruter assez de médecins pour répondre à cette demande. On compte seulement 300 médecins supplémentaires pour la même période.