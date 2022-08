SOS Médecins : une profession en première ligne

Son cabinet médical, c’est sa voiture. Selon le même modèle que SOS Médecins, le docteur Antoine Chollier enchaîne les visites à domicile. Il se relaie avec d’autres confrères pour assurer un service 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. SOS Médecins prend en charge de plus en plus de patients en France. En dix ans, il y en a eu un million de plus. Et il n’arrive pas à recruter assez de médecins pour répondre à cette demande. Il y a eu seulement 300 médecins de plus pour la même période. Sur 40 médecins, dix postes sont vacants.