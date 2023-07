VIDÉO - SOS Villages : après un burn out, un couple de la Sarthe reprend un restaurant... à La Réunion

Bordée par l'océan Indien, proche du volcan et de la Route des laves, voici Saint-Philippe, une petite ville de 5000 habitants au sud-est de La Réunion. Et dans ce restaurant, des plats aux saveurs créoles. Cynthia et David Plumard viennent du Pays de la Loire. Ils ont fait plus de 9000 km pour reprendre cet établissement.

Pour ce cuisinier sarthois, plutôt bercé à la crème, il a fallu s'adapter. C'est un pari qui semble remporté. Parmi les clients, ce jour-là, un couple, des habitués : "Cynthia et David sont devenus maintenant des amis, donc c'est une autre dimension quand on vient ici".