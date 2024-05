SOS Villages : en Seine-Maritime, l'un des derniers trappeurs de France cherche un repreneur

Le métier de trappeur est plutôt méconnu en France. Il consiste à piéger les animaux sauvages qui viennent dans nos jardins. En ce moment, vous pouvez tenter l'aventure en répondant à une annonce sur notre site SOS Villages.

On pourrait croire à un enquêteur. Rémy Guerinot, qui exerce son métier en Seine-Maritime, est en réalité trappeur. Concrètement, il piège les animaux sauvages qui viennent dans votre jardin. Comme chez cette agricultrice où 30 poules et canards ont été attaqués en un an.

Après 18 ans de service, le professionnel qui est l'un des seuls à exercer ce métier dans l'Hexagone, souhaite tourner la page. Une fois son successeur trouvé, Rémy Guerinot passera une retraite bien méritée au Canada, le vrai pays des trappeurs. "Je fais appel à SOS Villages dans l'espoir de pouvoir former et accompagner un éventuel repreneur. La retraite est arrivée donc je continue en attente de repreneur, car les clients sont très inquiets de ne plus avoir personne", dit-il dans le reportage en tête de cet article.

Sur cet autre chantier, il s'attaque aux taupes installées dans le jardin.

L'entreprise est à vendre depuis un an pour 180.000 euros. En plus d'un salaire mensuel aux alentours de 3 000 euros net, les conditions de travail sont agréables.