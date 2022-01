"Deux biscottes et pas trois" : un journaliste dénonce les conditions des résidents des Ehpad Orpea

À l’origine de ces accusations, le journaliste d’investigation Victor Castanet. Dans son livre Les Fossoyeurs, il raconte notamment le rationnement des protections hygiéniques et de l’alimentation dans un établissement où la chambre la moins chère coûte 6500 euros par mois. "Vous avez une règle fixe, qui est de ne pas dépenser plus de trois couches par jour, par résident. Mais le but est de faire moins, parfois deux changes par jour. Une aide-soignante me rapporte que le matin, par exemple, pour le petit-déjeuner, elle devait rationner le nombre de biscottes. C’était deux biscottes et pas trois", témoigne Victor Castanet dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.

Selon l’enquête du journaliste, la direction est fautive dans sa stratégie de rentabilité à tout prix. "C’est le système qui est mis en place au plus haut niveau de ce groupe par les dirigeants, qui entraîne des situations de maltraitance. Parce que le personnel soignant ne peut pas faire mieux. C’est-à-dire que quand vous manquez de personnel, nécessairement, vous n’avez pas le temps de traiter dignement les personnes âgées", poursuit le journaliste.