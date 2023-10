Souriez ! C'est la journée mondiale du sourire !

Le pouvoir du sourire ou l’impact du sourire sur notre cerveau : il existe bel et bien une rétroaction. Sourire peut à la fois amplifier et déclencher le sentiment de bonheur. Des chercheurs australiens révèlent que le sourire est la meilleure arme pour rendre notre esprit plus positif. Dans une étude, dont les résultats ont été publiés en 2020 dans la revue Experimental Psychology, ils avancent que bouger ses muscles faciaux en souriant conduit notre esprit à adopter une posture plus positive.

Sourire pourrait permettre de mieux gérer le stress, la détresse, même la dépression d’après les chercheurs.