Sous les ors de La coupole

C'est alors une renaissance pour l'institution, rachetée en 2017 par un géant de la restauration, qui propose une nouvelle carte, un nouveau tarif et un concept à la mode. Il s'agit de jouer avec l'histoire du lieu : les années folles et ce dans un quartier qui fut le centre des nuits parisiennes, Montparnasse, un quartier d'affaires et de loisirs. C'est aussi le quartier des brasseries, toutes mythiques et toutes concurrentes. La plus grande est la plus fréquentée, avec ses 500 couverts par jour reste La Coupole. Son autre record est la consommation d'huîtres et le directeur veille à ne pas se faire détrôner.