Souvenirs de vacances, des gourmandises dans la valise

On l'a vu, il y a les sucrés, ceux qui préparent l'apéro de la rentrée et ceux au goût plus surprenant. D'ailleurs, acheter directement au producteur, c'est l'assurance de savoir ce que l'on mange et ce que l'on offre même en vacances. Tout cela a un coût, 50 euros pour un couple. Mais pour Pierre-Marie et Élisabeth, pas d'hésitation. Rapporter des spécialités culinaires plutôt que les bibelots habituels, c'est prolonger les plaisirs de l'été. En moyenne, les Français dépensent 30 euros en souvenirs de vacances. Alors, bonne rentrée et bon appétit !