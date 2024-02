Agriculture : quels sont les produits les plus importés dans nos assiettes ?

Une partie seulement de ce que nous mangeons est produit en France. Quels sont les fruits, les légumes et la viande que nous importons le plus ? Un document de travail du ministère de l'Agriculture, que nous nous sommes procuré, répond à cette question.

Les agneaux sont mignons, mais ils ne rapportent pas beaucoup. La filière ovine fait partie des secteurs qui vont mal. Jean-Pierre Forgues est éleveur depuis plus de 20 ans. Son élevage ne lui rapporte que 800 euros par mois, et encore, pas tous les mois. "La production en Occitanie est évaluée à 12 euros le kilo d’agneau. Et le [prix] maximum auquel on arrive à le vendre, c’est à 10 euros", soupire l’éleveur bovin dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Ses concurrents actuels sont les agneaux de Grande-Bretagne et de Nouvelle-Zélande. Mais ce qui l'inquiète le plus, c’est l'arrivée prochaine en Europe de bêtes issues d’élevage d’Amérique du Sud. "C’est hyper extensif, très libéral. Au niveau européen, on n’arrivera jamais à avoir des prix comme eux", se lamente Jean-Pierre Forgues.

Première puissance agricole européenne, la France exporte son vin et son blé au bout du monde, mais importe toujours plus de poisson, de poulet et de fruits, la production n'étant pas à la hauteur de la consommation nationale. Selon un document de travail du ministère de l’Agriculture que nous nous sommes procuré, la France est autosuffisante pour quinze filières qui représentent 76% de sa consommation totale.

À côté de cette production nationale, en plus des ovins, nous importons beaucoup de riz (8% de celui que nous consommons vient de France), de fruits exotiques (14%) ou d'huile de palme (0%). Cela n'a rien d'étonnant puisque ces produits ne sont cultivés pas chez nous. Mais d'autres filières bien françaises sont en difficulté, comme la pêche. Avec 516.000 tonnes de poissons et crustacés pêchés en 2022, la France est le deuxième producteur européen de produits de la mer, derrière l'Espagne. Malgré cela, la pêche française reste minoritaire dans l'assiette des Français : seuls 27% des poissons que nous mangeons sont issus de nos bateaux.

On doit aussi importer des compléments alimentaires pour nos troupeaux, comme les tourteaux de soja qui viennent principalement du Brésil. "On ne peut pas se passer d’importer du soja en France. On n’a pas les quantités suffisantes, on ne produit pas assez", explique Mickael Millet, éleveur de vaches montbéliardes. Les filières qui se portent bien sont la pomme de terre, l'orge, le blé ou encore le maïs.

"Le continent américain s’est spécialisé dans la protéine végétale et le continent européen s’est spécialisé dans l’amidon, avec le blé. La France est une championne du monde de production de blé, alors qu’on est très dépendant en protéine végétale", souligne, au micro de TF1, Nicole Ouvrard, ingénieur agronome.