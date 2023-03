Squeezie, Cyprien, Dr Nozman… Plusieurs signataires se désolidarisent de la tribune des influenceurs

Plus tôt dans la journée, un autre grand nom du secteur, le Youtubeur Dr Nozman a, lui aussi, rétropédalé. Après avoir lu "les choses proposées" par le gouvernement, l'influenceur juge les mesures annoncées "pour la plupart nécessaires pour avancer dans la bonne direction". Selon lui, "elles ciblent justement de réels problèmes et dangers". "Je suis pour une création plus éthique et transparente. Notre travail doit être mieux encadré pour éviter des dérives glauques", ajoute-t-il. "J'aurais dû être plus vigilant et consciencieux dans la prise de connaissance de ce texte", reconnaît-il.

De son côté, Cyprien - qui compte 14,4 millions d'abonnés sur Youtube - affirme n'avoir "jamais signé ce truc".