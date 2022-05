Stationnement à Marseille : une place à tout prix

Dans la cité phocéenne, la capitale du stationnement en double fil, la place de parking est objet de convoitise. Là-bas, plus de 105 000 familles propriétaires de voitures n'auraient pas de places dédiées. Pour eux comme pour les travailleurs et visiteurs, il faut souvent tourner longtemps pour se garer. Pour éviter les voitures-ventouses, la ville de Marseille fait basculer de plus en plus de places gratuites vers le stationnement payant.