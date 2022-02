Stations de ski : le retour en fanfare

Sur les fronts de neige, c'est la foule des grands jours, et même des grandes saisons. Pour Lilian, le photographe, Etienne et Marc, les cochers, et surtout, pour Roger, le moniteur, cela ressemble à une rentrée des classes dont ils se souviendront. C'est la meilleure depuis 20 ans. Il a même dû refuser des clients. "C'est un grand bonheur de se retrouver avec du monde et de la bonne neige", lance-t-il.