Stations-service : le casse-tête de l'approvisionnement

Pour éviter la pénurie dans les stations, Cyril ne compte plus ses heures supplémentaires. Pour toutes les entreprises de transport, c'est la même équation. Il faut alimenter 11 000 stations-service après s'être fourni dans l'un des 200 dépôts existants. Comment, dans ces conditions, répondre à toutes les demandes ? Alors, il est pratique de privilégier les hypermarchés et les stations réquisitionnées et approvisionner après les petits magasins.