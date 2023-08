VIDÉO - Stations-service : les pompistes font leur grand retour à la pompe

Daniel est jeune pompiste. Depuis quelques mois, il travaille dans cette station-service et exerce ce métier devenu rare, remis au goût du jour par Total qui a recruté une centaine de pompistes dans le pays pour, apprend-on, "rendre l’expérience plus humaine et donner un côté ‘premium’ aux stations concernées". Son métier ? "Accueillir les gens, leur servir le carburant, demander si on peut les aider pour la pression des pneus", dit-il. Plus d'infos et d'images dans le sujet en tête de cet article.