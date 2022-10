Stations-services : à chacun sa stratégie pour faire le plein

Ce vendredi après-midi, on assiste à une scène d'embouteillage à Lille, et c'est pareil depuis cinq jours. Cette aide-soignante travaille ce week-end. Elle remplit son véhicule pour se rassurer. Partout, on constate la même peur face aux pénuries de carburant. C'était encore le cas à 100 km de là, dans la Somme. Cette station de Doullens est la seule ouverte de la commune.