VIDÉO - Ces chiens qui aident les militaires à se reconstruire : "On revient dans le réel"

Un retour à la vie civile aussi pour le militaire Edward. Ce dernier préfère ne pas parler de ses missions en Centre-Afrique et au Mali. Il se concentre désormais sur le présent et sur ses progrès avec son chien Tic. "Il y a un lien qui se crée. C'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est fort. D'une certaine façon [ce stage] c'est réapprendre à vivre, à sortir, à bouger. Moi, il m'était déjà arrivé de passer cinq jours à la maison sans sortir. Avec lui, ce ne sera plus possible", souligne Edward.

Pour lui, ce stage homme/chien est une renaissance : "On revient dans le réel. On ne reste plus dans sa tête". Edward fait face à un nouveau défi : retrouver une vie sociale. Il doit cuisiner pour deux de ses instructeurs, sans se laisser perturber. Mission réussie ce soir-là, bien qu'il n'ait reçu personne chez lui depuis près de deux ans.