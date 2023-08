Structures gonflables : quelles sont les règles de sécurité ?

En France, chaque structure doit subir, au moins, une inspection par an. Alors ces accidents sont-ils fréquents ? Ces événements impressionnants arrivent en moyenne moins d'une fois par an. Le plus meurtrier, c'était en 2021, en Australie où six enfants sont tués après l'envol de leurs châteaux gonflables. D'après une étude américaine, entre 2001 et 2021, 29 personnes dans le monde ont perdu la vie dans ces accidents et presque 500 ont été blessés.