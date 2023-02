VIDÉO - "À tout jamais mon étoile" : l'émotion à la marche blanche en hommage à Lucas

L'école de danse de Lucas lui a également rendu hommage lors de cette marche. Ses camarades ont dansé sur l'une des chansons d'Eddy de Pretto, un chanteur engagé pour la cause homosexuelle. "Lucas, c'était un petit danseur de notre club depuis septembre. Il venait avec sa petite sœur le samedi matin pour venir apprendre le hip-hop", explique une intervenante de l'école de danse.

Cette forte mobilisation a réconforté la mère de Lucas. Elle aussi avait un message important à faire passer : "Battez-vous ! Vivez heureux et libre. Et vraiment : ayez le courage de vous battre pour ce que vous voulez être, et ce que vous êtes".