VIDÉO - Suicide de Lucas : "effondrée", sa mère réagit sur TF1 à la relaxe des collégiens suivis pour harcèlement

"Une injustice !". La Cour d'appel de Nancy a relaxé lundi les quatre élèves poursuivis pour des faits de harcèlement ayant entraîné le suicide du jeune Lucas, collégien de 13 ans, retrouvé mort en janvier dans les Vosges. "Je me suis effondrée quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a détruit encore plus, alors que ça fait dix mois qu'on vit un enfer. J'espérais quand même que quelque chose soit acté, qu'ils aient une sanction, peu importe laquelle, qu'ils soient reconnus coupables", réagit la mère de Lucas, interrogée par TF1 dans le reportage en tête de cet article.

Dans sa décision, la Cour a relevé le caractère "odieux" de propos qui avaient été tenus par les prévenus, deux garçons et deux filles, "entre le 1ᵉʳ septembre 2022 et début octobre 2022", mais elle souligne "l'absence d'effet démontré sur la santé mentale de Lucas", et pointe l'absence de "lien de causalité" avec le suicide du collégien, survenu plusieurs semaines plus tard, le 7 janvier. "Toutes les insultes qu'il a pu subir n'ont pas été actées comme sanctionnables. Ce n'est pas normal", renchérit sa mère.