Système U lance un panier anti-inflation, avant même celui du gouvernement

Ils anticipent. L'enseigne Système U va lancer dès ce mercredi un panier de "150 produits à prix coûtant" dès

mercredi "pour une durée indéterminée", annonce mercredi son président Dominique Schelcher. Cette décision intervient alors que le gouvernement discute avec le secteur d'un "panier anti-inflation". Le 4e distributeur français derrière E.Leclerc, Carrefour et Intermarché "ne sort pas des discussions avec le gouvernement, on continue à s'y inscrire", affirme son PDG. "Par contre, on pense qu'il y a urgence pour le pouvoir d'achat et que le 1er mars (date à laquelle le gouvernement espère faire lancer son panier anti-inflation) est encore loin", a expliqué Dominique Schelcher à nos confrères l'AFP.