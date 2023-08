VIDÉO - Supermarchés : les régions les moins chères

Mais avez-vous une idée de l'écart de prix ? Jusqu'à 17,5% dans la capitale, un record. Nous avons comparé les prix. Pour un kilo de sucre d'une grande marque nationale, montant 1,94 euro près de Brest et plus de deux euros dans l'Aude, à Narbonne. Dans les Yvelines, les prix explosent, 2,55 euros affichés en rayon. C'est le niveau de concurrence qui explique ces différences pour Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article.