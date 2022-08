Sur la route des vacances : le parcours d'un pneu

Cette matière première naturelle est ensuite solidifiée, tout simplement en la mélangeant avec de l'eau. "Ensuite, on utilise des séparateurs pour former des blocs et on laisse prendre 40 minutes. En moyenne, on produit 4 000 feuilles de latex par jour", explique Rattana Chin-Klang, dirigeante d'une usine de caoutchouc. Les grandes feuilles blanches sont ensuite suspendues pour être séchées. Au bout de quelques jours, elles deviennent brunes, élastiques, très solides, quasiment prêtes pour l'export.