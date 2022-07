Sur la route, un week-end en rouge et noir

À sept heures et demie, nous prenons le volant en direction de l’autoroute du Soleil. Nous sommes partis tôt pour éviter les embouteillages. La stratégie est payante, car à première vue, il n’y a pas grand monde sur la route. Nombreux se sont levés encore beaucoup plus tôt pour prendre la route. Une famille est partie de la Normandie à quatre heures et demie, pour aller à la Côte d’Azur. Ce vendredi matin, pour éviter à tout prix les bouchons, chaque minute comptait. Ces Normands passeront deux semaines en Haute-Savoie dès ce soir.