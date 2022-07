Sécheresse : sur le Rhin, les bateaux contraints de s'alléger pour naviguer

Plus en amont du fleuve, pas de conséquences pour l'instant au port de Strasbourg. Mais il se prépare à revoir ses activités si l'eau ne remonte pas. "Cela implique pour les chargeurs et les transporteurs de stocker davantage, et probablement reporter des marchandises vers d'autres modes de transport, soit le ferroviaire, soit la route", explique Claire Merlin. Les clients seront donc livrés sur des délais plus longs, tant que la sécheresse continuera d'assoiffer le Rhin.