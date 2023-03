Sur Twitter, les comptes certifiés ne le seront plus à partir du 1er avril (à part s'ils payent)

L'une de ses premières décisions, après le rachat pour une somme rondelette du réseau l'année dernière, a donc été la refonte de Twitter Blue, la version payante de Twitter, en y intégrant la certification. Dans les heures qui ont suivi, des faux comptes, certifiés, ont fleuri, se faisant passer pour des célébrités ou des grandes entreprises, parfois non sans conséquence : le titre de groupe pharmaceutique Eli Lilly a ainsi plongé à cause d'une annonce par un faux compte certifié. Le badge avait été suspendu.

"La question est : acceptez-vous ce chantage ?", s'interroge Rob Enderle, analyste pour Enderle Group. Pour une marque ou une célébrité, le risque, si elle refuse de payer, est de voir un imposteur le faire pour prétendre être le compte officiel, souligne-t-il.

Selon Travis Brown, développeur de logiciels également spécialisé dans le suivi des réseaux sociaux, 13.200 comptes ont, pour l'heure, choisi de payer 7,99 dollars par mois pour conserver leur certification. "A cette vitesse, cela fera 5% au 1er avril", a-t-il estimé jeudi 30 mars. La question se pose également pour les médias, qui disposent de la certification réservée aux entreprises, mais devront débourser 1500 dollars par mois pour la conserver.

Un porte-parole du New York Times a ainsi assuré que le quotidien ne payera pas et le fera seulement, au cas par cas "quand un statut vérifié est essentiel au travail", pour ses journalistes. "Au lieu de réformer sa plateforme de manière à favoriser l'accès à l'information fiable, Elon Musk vent en faire un espace à deux vitesses, où seuls ceux qui payent ont voix au chapitre, peu importe qu'ils produisent ou non des informations d'intérêt général", a critiqué le secrétaire général de Reporters sans frontière (RSF), Christophe Deloire, interrogé par l'AFP.