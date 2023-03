Qui est Sophie Binet, première femme élue à la tête de la CGT et successeur de Philippe Martinez ?

Philippe Martinez connaît sa successeuse. Et ce ne sera ni Marie Buisson, ni Céline Verzeletti, toutes deux ayant échoué à convaincre le Comité confédéral national, le parlement du syndicat. Sophie Binet, secrétaire général de la CGT des Cadres et Techniciens, devient ce vendredi 31 mars la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Très attachée aux combats féministes et à l'égalité salariale entre les sexes, elle est la première femme à accéder à cette fonction.

Ancienne membre de l'Union nationale des étudiants de France (Unef), et ex-conseillère principale d'éducation, Sophie Binet, 41 ans, a d'abord milité dans le domaine scolaire. Dès 2005, alors élue à l'Unef, elle refuse de siéger au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, un organisme consultatif et représentatif de la communauté professionnelle, au sujet du budget 2006 de l'Éducation nationale. En cause ? Un "manque d'éléments" fournis par le ministère, expliquera-t-elle à l'AFP.