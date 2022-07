Syrie : quel suivi pour les mineurs et les femmes rapatriés en France ?

Ils sont arrivés ce mardi matin à l'aube en région parisienne. En tout, ce sont 16 femmes âgées de 22 à 39 ans, accompagnées de 35 enfants. Né en Syrie, le plus jeune a 2 ans. Le plus âgé a 17 ans, et il est né en France. Les 16 femmes ainsi que l'adolescent de 17 ans ont été, soit présentés à un juge, soit placés en garde-à-vue.