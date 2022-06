VIDÉO - "C'est un cauchemar de le voir tous les jours" : le détatouage en plein boom

Parmi les clients, Lionel honore son cinquième rendez-vous pour un tatouage qui encercle sa cheville. "Je l'avais fait quand j'avais une vingtaine d'années, j'en ai maintenant 50. Et le tatouage, en veillissant, s'est mis à faire un peu comme du buvard", décrit-il. L'opération du détatouage, délicate, doit être uniquement réalisée par un médecin spécialisé. "L'objectif du laser est de faire éclater les billes d'encre qui sont au niveau du derme, la couche intermédiaire de la peau", explique Jordan Gendre, qui officie dans ce cabinet.

Pour obtenir la disparition complète du dessin, huit séances seront nécessaires, ce qui coûtera à Lionel près de 1200 euros, soit huit fois plus cher que la réalisation du tatouage lui-même, qui montait seulement à 150 euros. Malgré le coût, de plus en plus de déçus sautent le pas, puisque le nombre de personnes tatouées a explosé ces dernières années. Selon un sondage de l'Ifop réalisé en 2018 pour le journal La Croix, 18% des Français étaient tatoués, contre 10% en 2010. Près d'un tiers des moins de 35 ans sont déjà passés par un cabinet de tatouage.