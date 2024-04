VIDÉO - Le détatouage, un juteux business en France

En France, une personne sur cinq a, ou avait, un tatouage, soit 20% de la population. Si certains sont satisfaits, d'autres regrettent amèrement ce geste fait parfois sur un coup de tête. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le détatouage.

Qu'il soit extravagant ou discret, aujourd'hui, le tatouage est une pratique devenue banale. Un Français sur cinq est, ou a été tatoué. Mais depuis quelques années, on assiste à un nouveau phénomène : le détatouage pour effacer un dessin fait sur un coup de tête, passé de mode ou complètement loupé.

À l'image d'Inès, une jeune femme venue se faire retirer un tatouage sur l’avant-bras en raison d’une erreur sur un des chiffres. Durée de la séance : quatre minutes, à renouveler une dizaine de fois. Comme elle, 60 patients défilent tous les jours dans ce centre. Et tous sont prêts à payer le prix fort. Prix de la rédemption : entre 400 et 3000 euros, selon la taille des tatouages. "On paye nos erreurs", explique Jean-Louis qui admet que l'opération lui coute trois fois le prix de son tatouage.

Les célébrités ont lancé la tendance

"Depuis janvier 2022, lorsqu’on a ouvert notre premier centre, on a enregistré 30.000 rendez-vous. Entre 2022 et 2023, on a doublé notre chiffre d’affaires et on va encore le doubler", explique Pierre Lecat, ce gérant d'un centre de détatouage.

Comme toujours, les précurseurs de cette nouvelle tendance sont les célébrités. Pamela Anderson s'est fait effacer le tatouage qu'elle avait sur le bras. Idem pour Matt Pokora qui a fait disparaitre un grand tatouage dans le cou. Si, à l’époque, l’intervention était douloureuse, aujourd'hui, la technologie a rendu le geste tolérable. "C’est comme des petits élastiques qu’on lâche sur la peau, mais c’est supportable", explique une jeune femme qui se fait détatouer les sourcils.

Est-ce efficace à tous les coups ? "Plus on a une peau foncée, plus ça sera long. Ça dépend aussi de la couleur de l’encre. Une encre noire partira plus facile qu’une encre jaune ou turquoise", précise Daniel Hassan, médecin généraliste, dans la vidéo en tête de cet article.

Selon les dermatologues, la technique est sans danger. Mais elle présente des limites. "Ça fait près de 40 ans qu’on détatoue et on a suffisamment de recul pour montrer qu’il n’y a pas d’augmentation de pathologies particulières. En revanche, avec les nouvelles encres fluos qui brillent la nuit, on a moindre recul", admet Marie Jourdan, secrétaire de la Société française des lasers en dermatologie. Attention cependant au détatouage chimique, pratiqué dans certains salons de beauté. La technique est certes moins chère, mais plus risquée pour l’épiderme.